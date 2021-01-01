Fei USD (FEI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Fei USD (FEI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Fei USD (FEI) tokennel kapcsolatos információk FEI uses a new kind of stablecoin mechanism called protocol controlled value (PCV). It is more capital-efficient, has a fair distribution, and is fully decentralized. The protocol uses the value it controls to maintain liquid secondary markets. Fei Labs is the team that created FEI, a highly scalable, decentralized, and reserve-backed stablecoin that can meet DeFi’s needs without relying on centralized assets for collateral, that unlocks next-generation integration potential. Our mission is to be the stable coin of DeFi backed by some of the top minds in the space, including a16z, Nascent, Variant, Coinbase, Fei v2 launches in late 2021, bringing 1:1 redeemability, TRIBE buybacks/backstop, and algorithmic PCV management: https://medium.com/fei-protocol/introducing-fei-v2-6f56afe7a1b5 Hivatalos webhely: https://fei.money/ Vásárolj most FEI tokent!

Fei USD (FEI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Fei USD (FEI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.73M $ 3.73M $ 3.73M Teljes tokenszám: $ 4.01M $ 4.01M $ 4.01M Keringésben lévő tokenszám: $ 3.75M $ 3.75M $ 3.75M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.99M $ 3.99M $ 3.99M Minden idők csúcspontja: $ 5.55 $ 5.55 $ 5.55 Minden idők mélypontja: $ 0.15544 $ 0.15544 $ 0.15544 Jelenlegi ár: $ 0.994851 $ 0.994851 $ 0.994851 További tudnivalók a(z) Fei USD (FEI) áráról

Fei USD (FEI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Fei USD (FEI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FEI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FEI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FEI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FEI token élő árfolyamát!

FEI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FEI kapcsán? FEI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FEI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

