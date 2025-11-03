TőzsdeDEX+
A(z) élő Feels Good ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) GOOD USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GOOD ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GOOD

GOOD árinformációk

Mi a(z) GOOD

GOOD hivatalos webhely

GOOD tokenomikai adatai

GOOD árelőrejelzés

Feels Good Logó

Feels Good Ár (GOOD)

Nem listázott

1 GOOD-USD élő ár:

$0.00017486
$0.00017486$0.00017486
+10.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Feels Good (GOOD) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:18:01 (UTC+8)

Feels Good (GOOD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.55%

+10.57%

-10.68%

-10.68%

Feels Good (GOOD) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)GOOD legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GOOD valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GOOD változása a következő volt: -1.55% az elmúlt órában, +10.57% az elmúlt 24 órában, és -10.68% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Feels Good (GOOD) piaci információk

$ 174.86K
$ 174.86K$ 174.86K

--
----

$ 174.86K
$ 174.86K$ 174.86K

999.97M
999.97M 999.97M

999,970,325.134223
999,970,325.134223 999,970,325.134223

A(z) Feels Good jelenlegi piaci plafonja $ 174.86K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GOOD keringésben lévő tokenszáma 999.97M, és a teljes tokenszám 999970325.134223. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 174.86K.

Feels Good (GOOD) árelőzmények USD

A(z) Feels GoodUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Feels Good USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Feels Good USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Feels Good USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+10.57%
30 nap$ 0-15.98%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Feels Good (GOOD)

Feels Good is an ode to classic old school memes. It originates from 4chan sometime in 2011 and became a staple within threads and on comments. The meme shows a man looking very satisfied while touching his face with both hands. This OG meme is one of the most recognisable faces on the internet and the iconic gesture captures pure contentment and satisfaction. This OG meme launched on PumpFun on 15th May 2024 but recently bonded [11th September 2025]. The meme has been immortalised over the years and used frequently within both Web2 and Web3 worlds.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Feels Good (GOOD) Erőforrás

Hivatalos webhely

Feels Good árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Feels Good (GOOD) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Feels Good (GOOD) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Feels Good rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Feels Good árelőrejelzését most!

GOOD helyi valutákra

Feels Good (GOOD) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Feels Good (GOOD) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GOOD token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Feels Good (GOOD)

Mennyit ér ma a(z) Feels Good (GOOD)?
A(z) élő GOOD ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GOOD ára a(z) USD esetében?
A(z) GOOD jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Feels Good piaci plafonja?
A(z) GOOD piaci plafonja $ 174.86K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GOOD keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GOOD keringésben lévő tokenszáma 999.97M USD.
Mi volt a(z) GOOD mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GOOD mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) GOOD mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GOOD mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) GOOD kereskedési volumene?
A(z) GOOD élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GOOD ára emelkedni fog idén?
A(z) GOOD a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GOOD árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:18:01 (UTC+8)

Feels Good (GOOD) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$108,271.38
$3,761.20
$0.02360
$1.0925
$180.83
$108,271.38
$3,761.20
$180.83
$88.94
$2.4466
$0.00000
$0.00000
$0.0349
$0.05697
$0.09858
$0.000000002153
$0.02160
$0.00007377
$0.0000451
$0.0000365
