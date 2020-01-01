Feeder Finance (FEED) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Feeder Finance (FEED) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Feeder Finance (FEED) tokennel kapcsolatos információk Feeder.finance aims to provide passive and diversified yield aggregation solutions for DeFi investors.

Our model makes assumptions and runs on the two principles that should be clear to anyone with a finance or economics background: 1) The Efficient Market Hypothesis, and 2) Random Walk Hypothesis

Our product will focus on a so-called vault of vaults or vaults of pools solution that rebalanced regularly based on simple but powerful formulas that will be made public prior to the launch — Feeder.finance does not aim to reinvent the wheel, simply create a simple and useful product for passively-minded investors for the long-term.

We adopt the concept of real-world "Feeder Funds" (also known as "fund of funds") and apply it to DeFi to not compete, but to support, the best capital allocators (Vaults, Liquidity Pools, and perhaps more…) in crypto Please refer to our medium for more: https://medium.com/feeder-finance/introducing-feeder-finance-defi-aggregator-for-diversified-yield-generation-aba8d953ab31 Hivatalos webhely: https://feeder.finance/

Feeder Finance (FEED) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Feeder Finance (FEED) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 36.26K $ 36.26K $ 36.26K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 36.26K $ 36.26K $ 36.26K Minden idők csúcspontja: $ 0.552431 $ 0.552431 $ 0.552431 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00036264 $ 0.00036264 $ 0.00036264 További tudnivalók a(z) Feeder Finance (FEED) áráról

Feeder Finance (FEED) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Feeder Finance (FEED) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FEED tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FEED token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FEED tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FEED token élő árfolyamát!

FEED árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FEED kapcsán? FEED-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FEED tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

