FEED GAZA (GAZA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0000127 $ 0.0000127 $ 0.0000127 24h alacsony $ 0.00002063 $ 0.00002063 $ 0.00002063 24h magas 24h alacsony $ 0.0000127$ 0.0000127 $ 0.0000127 24h magas $ 0.00002063$ 0.00002063 $ 0.00002063 Minden idők csúcspontja $ 0.00292393$ 0.00292393 $ 0.00292393 Legalacsonyabb ár $ 0.00000978$ 0.00000978 $ 0.00000978 Árváltozás (1H) +0.01% Árváltozás (1D) -30.05% Árváltozás (7D) -14.73% Árváltozás (7D) -14.73%

FEED GAZA (GAZA) valós idejű ár: $0.00001314. Az elmúlt 24 órában, a(z)GAZA legalacsonyabb ára $ 0.0000127, legmagasabb ára pedig $ 0.00002063 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GAZA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00292393, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000978 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GAZA változása a következő volt: +0.01% az elmúlt órában, -30.05% az elmúlt 24 órában, és -14.73% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

FEED GAZA (GAZA) piaci információk

Piaci érték $ 13.13K$ 13.13K $ 13.13K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 13.13K$ 13.13K $ 13.13K Forgalomban lévő készlet 999.43M 999.43M 999.43M Teljes tokenszám 999,425,750.9425334 999,425,750.9425334 999,425,750.9425334

A(z) FEED GAZA jelenlegi piaci plafonja $ 13.13K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GAZA keringésben lévő tokenszáma 999.43M, és a teljes tokenszám 999425750.9425334. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.13K.