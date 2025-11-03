TőzsdeDEX+
A(z) élő FEED GAZA ár ma 0.00001314 USD. Kövesd nyomon a(z) GAZA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GAZA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő FEED GAZA ár ma 0.00001314 USD. Kövesd nyomon a(z) GAZA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GAZA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GAZA

GAZA árinformációk

Mi a(z) GAZA

GAZA hivatalos webhely

GAZA tokenomikai adatai

GAZA árelőrejelzés

FEED GAZA Logó

FEED GAZA Ár (GAZA)

Nem listázott

1 GAZA-USD élő ár:

-30.00%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
FEED GAZA (GAZA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:33:30 (UTC+8)

FEED GAZA (GAZA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

+0.01%

-30.05%

-14.73%

-14.73%

FEED GAZA (GAZA) valós idejű ár: $0.00001314. Az elmúlt 24 órában, a(z)GAZA legalacsonyabb ára $ 0.0000127, legmagasabb ára pedig $ 0.00002063 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GAZA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00292393, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000978 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GAZA változása a következő volt: +0.01% az elmúlt órában, -30.05% az elmúlt 24 órában, és -14.73% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

FEED GAZA (GAZA) piaci információk

A(z) FEED GAZA jelenlegi piaci plafonja $ 13.13K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GAZA keringésben lévő tokenszáma 999.43M, és a teljes tokenszám 999425750.9425334. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.13K.

FEED GAZA (GAZA) árelőzmények USD

A(z) FEED GAZAUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) FEED GAZA USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000082854.
A(z) FEED GAZA USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000101953.
A(z) FEED GAZA USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0018523306066035826.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-30.05%
30 nap$ -0.0000082854-63.05%
60 nap$ -0.0000101953-77.59%
90 nap$ -0.0018523306066035826-99.29%

Mi a(z) FEED GAZA (GAZA)

The Fees raised from this coin will go towards The PCRF (Palestine Children's Relief Fund) to help the children of GAZA suffering through the conflict. 100% of fees will go towards PCRF.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

FEED GAZA (GAZA) Erőforrás

Hivatalos webhely

FEED GAZA árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) FEED GAZA (GAZA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) FEED GAZA (GAZA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) FEED GAZA rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) FEED GAZA árelőrejelzését most!

GAZA helyi valutákra

FEED GAZA (GAZA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) FEED GAZA (GAZA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GAZA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: FEED GAZA (GAZA)

Mennyit ér ma a(z) FEED GAZA (GAZA)?
A(z) élő GAZA ár a(z) USD esetében 0.00001314 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GAZA ára a(z) USD esetében?
A(z) GAZA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00001314. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) FEED GAZA piaci plafonja?
A(z) GAZA piaci plafonja $ 13.13K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GAZA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GAZA keringésben lévő tokenszáma 999.43M USD.
Mi volt a(z) GAZA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GAZA mindenkori legmagasabb ára 0.00292393 USD.
Mi volt a(z) GAZA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GAZA mindenkori legalacsonyabb ára 0.00000978 USD.
Mekkora a(z) GAZA kereskedési volumene?
A(z) GAZA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GAZA ára emelkedni fog idén?
A(z) GAZA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GAZA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:33:30 (UTC+8)

FEED GAZA (GAZA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

