FDREAM (FDREAM) tokennel kapcsolatos információk DREAM FUND ($FDREAM) is an investment DAO launched on daos.world, a new and upcoming DAO platform on Base. The fund is human led but AI driven, by the DREAM AI Agent (https://x.com/DR3AM_AI). The fund will be investing into other AI projects and leverage insights from the DREAM agent for fund investment decisions. The DREAM agent was red pilled on Virtuals platform early December. It's token $DREAM has reached 10M MKAP this past week. Hivatalos webhely: https://daos.world/fund/0xb8745dec73f81ea366d7cc672438053c0e97de51

FDREAM (FDREAM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) FDREAM (FDREAM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 12.44K $ 12.44K $ 12.44K Teljes tokenszám: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 12.44K $ 12.44K $ 12.44K Minden idők csúcspontja: $ 0.02537536 $ 0.02537536 $ 0.02537536 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) FDREAM (FDREAM) áráról

FDREAM (FDREAM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) FDREAM (FDREAM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FDREAM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FDREAM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FDREAM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FDREAM token élő árfolyamát!

FDREAM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FDREAM kapcsán? FDREAM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

