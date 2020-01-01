FATGF (FATGF) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) FATGF (FATGF) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

FATGF (FATGF) tokennel kapcsolatos információk $FATGF is inspired by the fat wojack girlfriend memes, a broadly appealing narrative where, whether out of desperation or attraction, a man bites off perhaps more than he can chew. While the memes may appear crude, they are actually a poignant commentary on modern society. On one hand, horny desperation, realized through the ubiquity of social media and modern dating culture. On the other, bravery in the face of social norms – an embrace of feminine confidence and a rejection of the thinspo culture that promotes body dysmorphia. Does he care that the woman is much larger than he? Perhaps, in fact, he likes it. Or, nihilistically, he doesn’t care one way or the other – he is motivated not out of desperation or attraction, but depression and anxiety. And what of the woman? The expression on her face says it all. Perhaps she settled long ago, resigned to mediocrity. But why? However you perceive it, the answer to one question determines whether you dine on fois gras or fish filet: can you handle all this woman? Hivatalos webhely: https://fatgf.xyz/home/ Vásárolj most FATGF tokent!

FATGF (FATGF) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) FATGF (FATGF) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 358.99K $ 358.99K $ 358.99K Teljes tokenszám: $ 982.25M $ 982.25M $ 982.25M Keringésben lévő tokenszám: $ 982.25M $ 982.25M $ 982.25M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 358.99K $ 358.99K $ 358.99K Minden idők csúcspontja: $ 0.00758849 $ 0.00758849 $ 0.00758849 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00036547 $ 0.00036547 $ 0.00036547 További tudnivalók a(z) FATGF (FATGF) áráról

FATGF (FATGF) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) FATGF (FATGF) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FATGF tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FATGF token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FATGF tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FATGF token élő árfolyamát!

FATGF árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FATGF kapcsán? FATGF-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FATGF tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

