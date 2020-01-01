Fate Adventure (FA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Fate Adventure (FA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Fate Adventure (FA) tokennel kapcsolatos információk Fate Adventure is a comprehensive intellectual property that forms the foundation for multiple product verticals, all unified under the FA token ecosystem. Our flagship, Fate Adventure RPG, is a fully on-chain, anime-style trainers-monsters game and the first dApp to implement an innovative revenue-sharing model. A portion of future dApp revenue will automatically be used to purchase FA tokens, generating sustained buying pressure that directly benefits token holders. Hivatalos webhely: https://fagame.org/ Fehér könyv: https://docs.fagame.org/ Vásárolj most FA tokent!

Fate Adventure (FA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Fate Adventure (FA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 457.24K $ 457.24K $ 457.24K Teljes tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 5.24M $ 5.24M $ 5.24M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 872.58K $ 872.58K $ 872.58K Minden idők csúcspontja: $ 2.04 $ 2.04 $ 2.04 Minden idők mélypontja: $ 0.075025 $ 0.075025 $ 0.075025 Jelenlegi ár: $ 0.087348 $ 0.087348 $ 0.087348 További tudnivalók a(z) Fate Adventure (FA) áráról

Fate Adventure (FA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Fate Adventure (FA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FA token élő árfolyamát!

FA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FA kapcsán? FA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

