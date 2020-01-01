FATCAT ($FATCAT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) FATCAT ($FATCAT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

FATCAT ($FATCAT) tokennel kapcsolatos információk Fatcat is a political term originally describing a rich political donor, also called an angel or big-money man. This is inspired by A great man who change the narrative of cryptocurrency. A Fat Cat is a man of large means and slight political experience who, having reached middle age, and success in business, and finding no further thrill, sense or satisfaction in the mere piling up of more millions, develops a yearning for some sort of public honor, and is willing to pay for it. There are such men in all the States, and they are as welcome to the organization [i.e., the party] as the flowers in May. They relieve the pressure all along the line, lighten the load, make life brighter and better for the busy machine workers. The [political] machine has what the Fat Cat wants [i.e., public honor], and the Fat Cat has what the machine must have, to wit, money Hivatalos webhely: https://fatcat.social/ Vásárolj most $FATCAT tokent!

FATCAT ($FATCAT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) FATCAT ($FATCAT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M Teljes tokenszám: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Keringésben lévő tokenszám: $ 910.77M $ 910.77M $ 910.77M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.31M $ 2.31M $ 2.31M Minden idők csúcspontja: $ 0.00647153 $ 0.00647153 $ 0.00647153 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00231163 $ 0.00231163 $ 0.00231163 További tudnivalók a(z) FATCAT ($FATCAT) áráról

FATCAT ($FATCAT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) FATCAT ($FATCAT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $FATCAT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $FATCAT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $FATCAT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $FATCAT token élő árfolyamát!

$FATCAT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $FATCAT kapcsán? $FATCAT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $FATCAT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

