FATCAT ($FATCAT) tokennel kapcsolatos információk
Fatcat is a political term originally describing a rich political donor, also called an angel or big-money man.
This is inspired by A great man who change the narrative of cryptocurrency.
A Fat Cat is a man of large means and slight political experience who, having reached middle age, and success in business, and finding no further thrill, sense or satisfaction in the mere piling up of more millions, develops a yearning for some sort of public honor, and is willing to pay for it. There are such men in all the States, and they are as welcome to the organization [i.e., the party] as the flowers in May. They relieve the pressure all along the line, lighten the load, make life brighter and better for the busy machine workers. The [political] machine has what the Fat Cat wants [i.e., public honor], and the Fat Cat has what the machine must have, to wit, money
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) FATCAT ($FATCAT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
FATCAT ($FATCAT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) FATCAT ($FATCAT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó $FATCAT tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező $FATCAT token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) $FATCAT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $FATCAT token élő árfolyamát!
$FATCAT árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $FATCAT kapcsán? $FATCAT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.