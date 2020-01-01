FatalismFTW Elons new character (FTW) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) FatalismFTW Elons new character (FTW) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

FatalismFTW Elons new character (FTW) tokennel kapcsolatos információk Fatalism ftw, on his path of exile to solidify his spot in the top 3 worldwide leaderboard, he endured countless hardships and challenges. He was resurrected once, becoming the revived soul of Kekius, carrying within him the strength and wisdom of his predecessor. Along the treacherous path, he faced countless lurking dangers, testing his perseverance and courage at every step. This moment captures his rebirth and unwavering determination to achieve greatness. Determination to WIN! Hivatalos webhely: https://fatalismonsol.com Vásárolj most FTW tokent!

FatalismFTW Elons new character (FTW) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) FatalismFTW Elons new character (FTW) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 16.07K Teljes tokenszám: $ 999.75M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.75M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 16.07K Minden idők csúcspontja: $ 0.00187876 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0

FatalismFTW Elons new character (FTW) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) FatalismFTW Elons new character (FTW) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FTW tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FTW token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FTW tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FTW token élő árfolyamát!

