FARTMOMMY ($FARTMOMMY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) FARTMOMMY ($FARTMOMMY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

FARTMOMMY ($FARTMOMMY) tokennel kapcsolatos információk FARTMOMMY ($FARTMOMMY) is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain. It is part of the Fart Dynasty, which includes other notable meme tokens like FARTBOY and FARTGIRL. The project leverages viral meme culture and decentralized community engagement to build a fun, interactive ecosystem. While primarily a meme token, it fosters an enthusiastic holder base and aims to expand through community-driven initiatives and social engagement campaigns within the crypto space. Hivatalos webhely: https://x.com/FARTMOMMY_SOL Vásárolj most $FARTMOMMY tokent!

FARTMOMMY ($FARTMOMMY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) FARTMOMMY ($FARTMOMMY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 42.66K $ 42.66K $ 42.66K Teljes tokenszám: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 42.66K $ 42.66K $ 42.66K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) FARTMOMMY ($FARTMOMMY) áráról

FARTMOMMY ($FARTMOMMY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) FARTMOMMY ($FARTMOMMY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $FARTMOMMY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $FARTMOMMY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $FARTMOMMY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $FARTMOMMY token élő árfolyamát!

$FARTMOMMY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $FARTMOMMY kapcsán? $FARTMOMMY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $FARTMOMMY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

