A(z) élő Farting Bonk ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) FONK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FONK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Farting Bonk ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) FONK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FONK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FONK

FONK árinformációk

Mi a(z) FONK

FONK hivatalos webhely

FONK tokenomikai adatai

FONK árelőrejelzés

Farting Bonk Logó

Farting Bonk Ár (FONK)

Nem listázott

1 FONK-USD élő ár:

--
----
-1.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Farting Bonk (FONK) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:33:07 (UTC+8)

Farting Bonk (FONK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.57%

-5.36%

-5.36%

Farting Bonk (FONK) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)FONK legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FONK valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FONK változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -1.57% az elmúlt 24 órában, és -5.36% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Farting Bonk (FONK) piaci információk

$ 5.41K
$ 5.41K$ 5.41K

--
----

$ 5.41K
$ 5.41K$ 5.41K

999.33M
999.33M 999.33M

999,332,194.633615
999,332,194.633615 999,332,194.633615

A(z) Farting Bonk jelenlegi piaci plafonja $ 5.41K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FONK keringésben lévő tokenszáma 999.33M, és a teljes tokenszám 999332194.633615. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.41K.

Farting Bonk (FONK) árelőzmények USD

A(z) Farting BonkUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Farting Bonk USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Farting Bonk USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Farting Bonk USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.57%
30 nap$ 0-22.41%
60 nap$ 0-23.14%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Farting Bonk (FONK)

Just a bonk that farts

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Farting Bonk (FONK) Erőforrás

Hivatalos webhely

Farting Bonk árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Farting Bonk (FONK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Farting Bonk (FONK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Farting Bonk rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Farting Bonk árelőrejelzését most!

FONK helyi valutákra

Farting Bonk (FONK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Farting Bonk (FONK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FONK token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Farting Bonk (FONK)

Mennyit ér ma a(z) Farting Bonk (FONK)?
A(z) élő FONK ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FONK ára a(z) USD esetében?
A(z) FONK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Farting Bonk piaci plafonja?
A(z) FONK piaci plafonja $ 5.41K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FONK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FONK keringésben lévő tokenszáma 999.33M USD.
Mi volt a(z) FONK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FONK mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) FONK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FONK mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) FONK kereskedési volumene?
A(z) FONK élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) FONK ára emelkedni fog idén?
A(z) FONK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FONK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:33:07 (UTC+8)

Farting Bonk (FONK) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

