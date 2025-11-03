Farting Bonk (FONK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -1.57% Árváltozás (7D) -5.36% Árváltozás (7D) -5.36%

Farting Bonk (FONK) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)FONK legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FONK valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FONK változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -1.57% az elmúlt 24 órában, és -5.36% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Farting Bonk (FONK) piaci információk

Piaci érték $ 5.41K$ 5.41K $ 5.41K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.41K$ 5.41K $ 5.41K Forgalomban lévő készlet 999.33M 999.33M 999.33M Teljes tokenszám 999,332,194.633615 999,332,194.633615 999,332,194.633615

A(z) Farting Bonk jelenlegi piaci plafonja $ 5.41K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FONK keringésben lévő tokenszáma 999.33M, és a teljes tokenszám 999332194.633615. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.41K.