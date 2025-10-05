farthouse (FARTHOUSE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00198369 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -0.54% Árváltozás (1D) +2.26% Árváltozás (7D) -20.50%

farthouse (FARTHOUSE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)FARTHOUSE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FARTHOUSE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00198369, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FARTHOUSE változása a következő volt: -0.54% az elmúlt órában, +2.26% az elmúlt 24 órában, és -20.50% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

farthouse (FARTHOUSE) piaci információk

Piaci érték $ 135.30K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 135.30K Forgalomban lévő készlet 996.24M Teljes tokenszám 996,238,315.590433

A(z) farthouse jelenlegi piaci plafonja $ 135.30K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FARTHOUSE keringésben lévő tokenszáma 996.24M, és a teljes tokenszám 996238315.590433. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 135.30K.