FartGuy (FARTGUY) tokennel kapcsolatos információk Fart Guy here to save the Trenches. Fartcoin is a meme-inspired cryptocurrency on the Solana blockchain, known for its humorous theme, unique "gas fee" system triggering fart sounds, and vibrant community. It combines internet culture with innovation, rewarding users for fart-related memes and jokes. Despite its playful nature, Fartcoin has gained significant traction in the memecoin market. Hivatalos webhely: https://fartguyonsol.xyz/fartguy Vásárolj most FARTGUY tokent!

Piaci tőkeérték: $ 18.28K
Teljes tokenszám: $ 783.84M
Keringésben lévő tokenszám: $ 783.84M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 18.28K
Minden idők csúcspontja: $ 0
Minden idők mélypontja: $ 0
Jelenlegi ár: $ 0

FartGuy (FARTGUY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) FartGuy (FARTGUY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FARTGUY tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám: Az összes létező FARTGUY token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

