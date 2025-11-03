FARTFUL (FARTFUL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.205794$ 0.205794 $ 0.205794 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.54% Árváltozás (1D) -3.91% Árváltozás (7D) +5.60% Árváltozás (7D) +5.60%

FARTFUL (FARTFUL) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)FARTFUL legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FARTFUL valaha volt legmagasabb ára $ 0.205794, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FARTFUL változása a következő volt: -0.54% az elmúlt órában, -3.91% az elmúlt 24 órában, és +5.60% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

FARTFUL (FARTFUL) piaci információk

Piaci érték $ 162.92K$ 162.92K $ 162.92K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 162.92K$ 162.92K $ 162.92K Forgalomban lévő készlet 999.98M 999.98M 999.98M Teljes tokenszám 999,976,713.483627 999,976,713.483627 999,976,713.483627

A(z) FARTFUL jelenlegi piaci plafonja $ 162.92K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FARTFUL keringésben lévő tokenszáma 999.98M, és a teljes tokenszám 999976713.483627. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 162.92K.