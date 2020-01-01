FARTDADDY (FARTDADDY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) FARTDADDY (FARTDADDY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

FARTDADDY (FARTDADDY) tokennel kapcsolatos információk FartDaddy is a meme coin on the Solana blockchain. Its purpose is purely for entertainment, designed to bring humor to the crypto space. It has no intrinsic value or utility beyond community engagement through shared laughs and memes. There are no plans for staking, yield farming, or any other financial mechanisms; it exists solely as a fun, speculative asset for those who enjoy the lighter side of cryptocurrency culture. Hivatalos webhely: https://www.fartdaddysol.com/ Vásárolj most FARTDADDY tokent!

FARTDADDY (FARTDADDY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) FARTDADDY (FARTDADDY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 44.63K $ 44.63K $ 44.63K Teljes tokenszám: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 44.63K $ 44.63K $ 44.63K Minden idők csúcspontja: $ 0.00151021 $ 0.00151021 $ 0.00151021 Minden idők mélypontja: $ 0.00002726 $ 0.00002726 $ 0.00002726 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) FARTDADDY (FARTDADDY) áráról

FARTDADDY (FARTDADDY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) FARTDADDY (FARTDADDY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FARTDADDY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FARTDADDY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FARTDADDY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FARTDADDY token élő árfolyamát!

FARTDADDY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FARTDADDY kapcsán? FARTDADDY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FARTDADDY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

