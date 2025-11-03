FartcoinCRO (PFFT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -4.73% Árváltozás (7D) -13.01% Árváltozás (7D) -13.01%

FartcoinCRO (PFFT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PFFT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PFFT valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PFFT változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -4.73% az elmúlt 24 órában, és -13.01% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

FartcoinCRO (PFFT) piaci információk

Piaci érték $ 12.20K$ 12.20K $ 12.20K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 14.45K$ 14.45K $ 14.45K Forgalomban lévő készlet 818.87M 818.87M 818.87M Teljes tokenszám 970,000,000.0 970,000,000.0 970,000,000.0

A(z) FartcoinCRO jelenlegi piaci plafonja $ 12.20K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PFFT keringésben lévő tokenszáma 818.87M, és a teljes tokenszám 970000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 14.45K.