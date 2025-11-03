fartcoin killer (BUTTPLUG) árinformáció (USD)

fartcoin killer (BUTTPLUG) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BUTTPLUG legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BUTTPLUG valaha volt legmagasabb ára $ 0.00312277, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BUTTPLUG változása a következő volt: -1.76% az elmúlt órában, +8.19% az elmúlt 24 órában, és -17.44% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

fartcoin killer (BUTTPLUG) piaci információk

A(z) fartcoin killer jelenlegi piaci plafonja $ 79.00K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BUTTPLUG keringésben lévő tokenszáma 999.43M, és a teljes tokenszám 999428874.446696. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 79.00K.