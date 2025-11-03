FartCoin (FART) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00423418 $ 0.00423418 $ 0.00423418 24h alacsony $ 0.0043969 $ 0.0043969 $ 0.0043969 24h magas 24h alacsony $ 0.00423418$ 0.00423418 $ 0.00423418 24h magas $ 0.0043969$ 0.0043969 $ 0.0043969 Minden idők csúcspontja $ 0.0192503$ 0.0192503 $ 0.0192503 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.66% Árváltozás (1D) -3.51% Árváltozás (7D) -37.20% Árváltozás (7D) -37.20%

FartCoin (FART) valós idejű ár: $0.00420659. Az elmúlt 24 órában, a(z)FART legalacsonyabb ára $ 0.00423418, legmagasabb ára pedig $ 0.0043969 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FART valaha volt legmagasabb ára $ 0.0192503, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FART változása a következő volt: -1.66% az elmúlt órában, -3.51% az elmúlt 24 órában, és -37.20% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

FartCoin (FART) piaci információk

Piaci érték $ 294.30K$ 294.30K $ 294.30K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 294.30K$ 294.30K $ 294.30K Forgalomban lévő készlet 69.42M 69.42M 69.42M Teljes tokenszám 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

A(z) FartCoin jelenlegi piaci plafonja $ 294.30K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FART keringésben lévő tokenszáma 69.42M, és a teljes tokenszám 69420000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 294.30K.