Piacok
A(z) élő Fart Pig ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) FARTPIG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FARTPIG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FARTPIG

FARTPIG árinformációk

Mi a(z) FARTPIG

FARTPIG fehér könyv

FARTPIG hivatalos webhely

FARTPIG tokenomikai adatai

FARTPIG árelőrejelzés

Fart Pig Logó

Fart Pig Ár (FARTPIG)

Nem listázott

1 FARTPIG-USD élő ár:

--
----
-5.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Fart Pig (FARTPIG) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:32:19 (UTC+8)

Fart Pig (FARTPIG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.16%

-5.86%

+5.62%

+5.62%

Fart Pig (FARTPIG) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)FARTPIG legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FARTPIG valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FARTPIG változása a következő volt: -0.16% az elmúlt órában, -5.86% az elmúlt 24 órában, és +5.62% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Fart Pig (FARTPIG) piaci információk

$ 5.43K
$ 5.43K$ 5.43K

--
----

$ 5.43K
$ 5.43K$ 5.43K

999.95M
999.95M 999.95M

999,947,964.746681
999,947,964.746681 999,947,964.746681

A(z) Fart Pig jelenlegi piaci plafonja $ 5.43K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FARTPIG keringésben lévő tokenszáma 999.95M, és a teljes tokenszám 999947964.746681. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.43K.

Fart Pig (FARTPIG) árelőzmények USD

A(z) Fart PigUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Fart Pig USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Fart Pig USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Fart Pig USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-5.86%
30 nap$ 0-15.48%
60 nap$ 0-25.48%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Fart Pig (FARTPIG)

FartPig is a decentralized meme-based ecosystem built on the Solana blockchain. It combines entertainment and utility through a series of on-chain products including two NFT collections, a play-to-earn PvP game currently in development, and an upcoming web2-integrated clothing brand. The project operates with zero developer wallet, aiming to be entirely community-driven and transparent. In addition to continuous investment across the entire social media ecosystem, creating a omnichannel experience.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Fart Pig (FARTPIG) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Fart Pig árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Fart Pig (FARTPIG) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Fart Pig (FARTPIG) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Fart Pig rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Fart Pig árelőrejelzését most!

FARTPIG helyi valutákra

Fart Pig (FARTPIG) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Fart Pig (FARTPIG) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FARTPIG token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Fart Pig (FARTPIG)

Mennyit ér ma a(z) Fart Pig (FARTPIG)?
A(z) élő FARTPIG ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FARTPIG ára a(z) USD esetében?
A(z) FARTPIG jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Fart Pig piaci plafonja?
A(z) FARTPIG piaci plafonja $ 5.43K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FARTPIG keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FARTPIG keringésben lévő tokenszáma 999.95M USD.
Mi volt a(z) FARTPIG mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FARTPIG mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) FARTPIG mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FARTPIG mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) FARTPIG kereskedési volumene?
A(z) FARTPIG élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) FARTPIG ára emelkedni fog idén?
A(z) FARTPIG a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FARTPIG árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:32:19 (UTC+8)

Fart Pig (FARTPIG) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

