Fart Of The United States (FOTUS) tokenomikai adatai
Fart Of The United States (FOTUS) tokennel kapcsolatos információk
Fart Of The United States (FOTUS) is not just another token; it’s a movement designed to revolutionize the way we think about memes, humor, and the potential of decentralized finance. Built to bring a blast of laughter and epic energy to the ever-expanding crypto world, FOTUS is here to remind everyone that even in the serious business of blockchain technology, there’s always room for fun. With a community-first approach, a healthy dose of satire, and a commitment to shaking things up, FOTUS is set to make its mark in the digital world.
At its core, FOTUS is a decentralized meme token. This means it operates on blockchain technology, ensuring transparency, security, and accessibility for all its holders. But what truly sets it apart is its unique branding and playful spirit. The token embraces a lighthearted, comedic identity that resonates with people across the globe. In a space often dominated by technical jargon and intense market competition, FOTUS dares to be different by putting humor and community engagement at the forefront.
Fart Of The United States (FOTUS) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Fart Of The United States (FOTUS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Fart Of The United States (FOTUS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Fart Of The United States (FOTUS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó FOTUS tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező FOTUS token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) FOTUS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FOTUS token élő árfolyamát!
FOTUS árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FOTUS kapcsán? FOTUS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Miért érdemes a MEXC platformot választani?
A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.