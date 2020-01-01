Fart Accelerationism (F/ACC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Fart Accelerationism (F/ACC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Fart Accelerationism (F/ACC) tokennel kapcsolatos információk There once a dev that decided to eat a very bean rich meal after which he had the fastest fart on the planet. Unfortunately he ran out of gas quickly and he was never really able to accelerate the project. Our spouses complain about farting all the time so you could say we never really run out of gas. It only made sense to CTO this beauty of a meme. We will try break the world record for fastest fart to have ever been recorded on chain. Hivatalos webhely: https://facc.gg Vásárolj most F/ACC tokent!

Fart Accelerationism (F/ACC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Fart Accelerationism (F/ACC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 13.34K $ 13.34K $ 13.34K Teljes tokenszám: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 13.34K $ 13.34K $ 13.34K Minden idők csúcspontja: $ 0.00414195 $ 0.00414195 $ 0.00414195 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Fart Accelerationism (F/ACC) áráról

Fart Accelerationism (F/ACC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Fart Accelerationism (F/ACC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó F/ACC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező F/ACC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) F/ACC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) F/ACC token élő árfolyamát!

F/ACC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) F/ACC kapcsán? F/ACC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

