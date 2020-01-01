FaraLand (FARA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) FaraLand (FARA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

FaraLand (FARA) tokennel kapcsolatos információk Faraland are exquisitely digital collectibles created using blockchain technology. Each collectible is matchless, genuine and varies in rarity. Faraland Universe has a lot of different races like human, orc, angel, demon, dragonborn, elf and fairy which are waiting for the user to discover. Last but not least, Faraland is also a multiplayer RPG NFT GAME that lets user engaging in the combat arena and profit from battles Hivatalos webhely: https://faraland.io/ Vásárolj most FARA tokent!

FaraLand (FARA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) FaraLand (FARA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 156.50K $ 156.50K $ 156.50K Teljes tokenszám: $ 71.00M $ 71.00M $ 71.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 42.60M $ 42.60M $ 42.60M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 260.83K $ 260.83K $ 260.83K Minden idők csúcspontja: $ 6.14 $ 6.14 $ 6.14 Minden idők mélypontja: $ 0.00260311 $ 0.00260311 $ 0.00260311 Jelenlegi ár: $ 0.00367371 $ 0.00367371 $ 0.00367371 További tudnivalók a(z) FaraLand (FARA) áráról

FaraLand (FARA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) FaraLand (FARA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FARA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FARA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FARA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FARA token élő árfolyamát!

FARA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FARA kapcsán? FARA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FARA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

