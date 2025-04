Mi a(z) FansTime (FTI)

In order to solve the existing problems in the fan economy for a long time, such as centralization-based value system, unhealthy market environment, exploitation of intermediary agents , limited channels of commercialization, we will establish a global decentralized ecosystem to reconstruct the industry market environment including value and credit mechanism.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

FansTime (FTI) Erőforrás Hivatalos webhely