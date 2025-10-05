faithcoin (FAITHCOIN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00013115 Legalacsonyabb ár $ 0.0000056 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) +12.61%

faithcoin (FAITHCOIN) valós idejű ár: $0.00000755. Az elmúlt 24 órában, a(z)FAITHCOIN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FAITHCOIN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00013115, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0000056 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FAITHCOIN változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +12.61% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

faithcoin (FAITHCOIN) piaci információk

Piaci érték $ 7.14K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 7.14K Forgalomban lévő készlet 945.89M Teljes tokenszám 945,894,582.298093

A(z) faithcoin jelenlegi piaci plafonja $ 7.14K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FAITHCOIN keringésben lévő tokenszáma 945.89M, és a teljes tokenszám 945894582.298093. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.14K.