FAFO (FAFO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) FAFO (FAFO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

FAFO (FAFO) tokennel kapcsolatos információk The term FAFO gained widespread attention when Elon Musk tweeted "FAFO" after suspending Kanye West from Twitter. In January 2025, newly inaugurated U.S. President Donald Trump taunted his political opponents by posting an AI-generated picture of himself with the caption "FAFO" on his social media accounts. Trump's post immediately launched FAFO into U.S. political discourse. The term has since been used regularly by Elon Musk, the Trump administration, and countless U.S. politicians and celebrities, making it the biggest political meme in U.S. history. Hivatalos webhely: https://fafo.win Vásárolj most FAFO tokent!

FAFO (FAFO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) FAFO (FAFO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 429.08K $ 429.08K $ 429.08K Teljes tokenszám: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 429.08K $ 429.08K $ 429.08K Minden idők csúcspontja: $ 0.00959251 $ 0.00959251 $ 0.00959251 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00043126 $ 0.00043126 $ 0.00043126 További tudnivalók a(z) FAFO (FAFO) áráról

FAFO (FAFO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) FAFO (FAFO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FAFO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FAFO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FAFO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FAFO token élő árfolyamát!

FAFO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FAFO kapcsán? FAFO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FAFO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

