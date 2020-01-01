Fabs (FABS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Fabs (FABS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Fabs (FABS) tokennel kapcsolatos információk FABS is a memecoin launched on LUKSO. The cryptocurrency was created as a tribute to Fabian Vogelsteller, who was the original author of the ERC20 token standard while at the ETHEREUM foundation and who has created his own blockchain with LUKSO. The project aims to capitalize on the popularity of meme coins, and strives to establish itself as one of the top meme-based cryptocurrencies on the LUKSO blockchain. FABS appeals to the cryptocurrency community by instituting a no-tax policy and being up-front about its lack of utility, keeping things pure and simple as a memecoin and tribute to the founder of LUKSO. Hivatalos webhely: https://www.fabsmeme.vip/ Vásárolj most FABS tokent!

Fabs (FABS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Fabs (FABS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 151.83K $ 151.83K $ 151.83K Teljes tokenszám: $ 52.90M $ 52.90M $ 52.90M Keringésben lévő tokenszám: $ 52.90M $ 52.90M $ 52.90M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 151.83K $ 151.83K $ 151.83K Minden idők csúcspontja: $ 0.01194263 $ 0.01194263 $ 0.01194263 Minden idők mélypontja: $ 0.00126617 $ 0.00126617 $ 0.00126617 Jelenlegi ár: $ 0.00286998 $ 0.00286998 $ 0.00286998 További tudnivalók a(z) Fabs (FABS) áráról

Fabs (FABS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Fabs (FABS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FABS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FABS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FABS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FABS token élő árfolyamát!

FABS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FABS kapcsán? FABS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FABS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

