Fabled Adventure FAP (FAP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Fabled Adventure FAP (FAP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Fabled Adventure FAP (FAP) tokennel kapcsolatos információk Fabled Adventure is an innovative gaming ecosystem bridging the worlds of blockchain and interactive entertainment. It comprises three interconnected experiences: Fabled Adventure – A fully on-chain MMORPG where players immerse themselves in an expansive fantasy world, driven by a dynamic, player-powered economy. Fabled Valley – A fully on-chain "Plot-to-Game" simulation that allows players to create, own, and trade in-game assets, blending creativity with strategic gameplay. Rug Raiders – A fun and competitive off-chain idle game that uses community-driven interactions to reward players for engagement and strategy. Hivatalos webhely: https://fabled-adventure.xyz/ Fehér könyv: https://whitepaper.fabled-adventure.xyz/ Vásárolj most FAP tokent!

Fabled Adventure FAP (FAP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Fabled Adventure FAP (FAP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 252.54K $ 252.54K $ 252.54K Teljes tokenszám: $ 9.24B $ 9.24B $ 9.24B Keringésben lévő tokenszám: $ 8.91B $ 8.91B $ 8.91B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 261.83K $ 261.83K $ 261.83K Minden idők csúcspontja: $ 0.00015449 $ 0.00015449 $ 0.00015449 Minden idők mélypontja: $ 0.0000146 $ 0.0000146 $ 0.0000146 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Fabled Adventure FAP (FAP) áráról

Fabled Adventure FAP (FAP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Fabled Adventure FAP (FAP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FAP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FAP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FAP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FAP token élő árfolyamát!

FAP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FAP kapcsán? FAP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FAP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

