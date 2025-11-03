EYED (EYED) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00000131 $ 0.00000131 $ 0.00000131 24h alacsony $ 0.00000183 $ 0.00000183 $ 0.00000183 24h magas 24h alacsony $ 0.00000131$ 0.00000131 $ 0.00000131 24h magas $ 0.00000183$ 0.00000183 $ 0.00000183 Minden idők csúcspontja $ 0.00000793$ 0.00000793 $ 0.00000793 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -2.46% Árváltozás (1D) -9.29% Árváltozás (7D) +10.62% Árváltozás (7D) +10.62%

EYED (EYED) valós idejű ár: $0.00000132. Az elmúlt 24 órában, a(z)EYED legalacsonyabb ára $ 0.00000131, legmagasabb ára pedig $ 0.00000183 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) EYED valaha volt legmagasabb ára $ 0.00000793, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) EYED változása a következő volt: -2.46% az elmúlt órában, -9.29% az elmúlt 24 órában, és +10.62% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

EYED (EYED) piaci információk

Piaci érték $ 77.33K$ 77.33K $ 77.33K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 90.98K$ 90.98K $ 90.98K Forgalomban lévő készlet 58.65B 58.65B 58.65B Teljes tokenszám 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

A(z) EYED jelenlegi piaci plafonja $ 77.33K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) EYED keringésben lévő tokenszáma 58.65B, és a teljes tokenszám 69000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 90.98K.