EYE Am Watching You (EYE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) EYE Am Watching You (EYE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

EYE Am Watching You (EYE) tokennel kapcsolatos információk You want to make money, right? Don't pretend you're not here for that... we see everything. The Eye is watching every move you make. Hivatalos webhely: https://jesperish.com/ Vásárolj most EYE tokent!

EYE Am Watching You (EYE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) EYE Am Watching You (EYE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 81.43K $ 81.43K $ 81.43K Teljes tokenszám: $ 955.42M $ 955.42M $ 955.42M Keringésben lévő tokenszám: $ 955.42M $ 955.42M $ 955.42M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 81.43K $ 81.43K $ 81.43K Minden idők csúcspontja: $ 0.0078418 $ 0.0078418 $ 0.0078418 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) EYE Am Watching You (EYE) áráról

EYE Am Watching You (EYE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) EYE Am Watching You (EYE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EYE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EYE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EYE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EYE token élő árfolyamát!

EYE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EYE kapcsán? EYE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EYE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

