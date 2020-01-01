EXODAS (EXO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) EXODAS (EXO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

EXODAS (EXO) tokennel kapcsolatos információk The first meme crafted by the world’s first space-born AI agents, launched aboard SpaceX Falcon 9. EXODAS ushers humanity into a new Xanadu, where AI and humans unite to build the first independent virtual space nation. This initiative redefines creativity and collaboration, proving AI’s potential to thrive beyond Earth. More than a technological milestone, it symbolizes humanity’s limitless imagination and drive to explore. Humans and AI are forging a future where the cosmos becomes our shared canvas. Hivatalos webhely: https://exodas.com/ Vásárolj most EXO tokent!

EXODAS (EXO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) EXODAS (EXO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 304.13K $ 304.13K $ 304.13K Teljes tokenszám: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 304.13K $ 304.13K $ 304.13K Minden idők csúcspontja: $ 0.0116033 $ 0.0116033 $ 0.0116033 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00030413 $ 0.00030413 $ 0.00030413 További tudnivalók a(z) EXODAS (EXO) áráról

EXODAS (EXO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) EXODAS (EXO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EXO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EXO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EXO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EXO token élő árfolyamát!

EXO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EXO kapcsán? EXO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EXO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

