EXMO Coin (EXM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) EXMO Coin (EXM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

EXMO Coin (EXM) tokennel kapcsolatos információk EXMO Coin is the utility token of the largest crypto exchange in Eastern Europe. The token's main goal is to optimise the user experience and enable access into the countless benefits of the EXMO exchange, such as reduced trading fees, higher Earn APY, etc. Hivatalos webhely: http://exmo-coin.exmo.com Vásárolj most EXM tokent!

EXMO Coin (EXM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) EXMO Coin (EXM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 547.16K Teljes tokenszám: $ 468.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 68.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.77M Minden idők csúcspontja: $ 0.101696 Minden idők mélypontja: $ 0.00151815 Jelenlegi ár: $ 0.00804593 További tudnivalók a(z) EXMO Coin (EXM) áráról

EXMO Coin (EXM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) EXMO Coin (EXM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EXM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EXM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EXM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EXM token élő árfolyamát!

EXM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EXM kapcsán? EXM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EXM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

