Exim (EXIM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.06399 $ 0.06399 $ 0.06399 24h alacsony $ 0.098137 $ 0.098137 $ 0.098137 24h magas 24h alacsony $ 0.06399$ 0.06399 $ 0.06399 24h magas $ 0.098137$ 0.098137 $ 0.098137 Minden idők csúcspontja $ 0.125048$ 0.125048 $ 0.125048 Legalacsonyabb ár $ 0.06399$ 0.06399 $ 0.06399 Árváltozás (1H) -0.39% Árváltozás (1D) -23.36% Árváltozás (7D) -25.11% Árváltozás (7D) -25.11%

Exim (EXIM) valós idejű ár: $0.074915. Az elmúlt 24 órában, a(z)EXIM legalacsonyabb ára $ 0.06399, legmagasabb ára pedig $ 0.098137 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) EXIM valaha volt legmagasabb ára $ 0.125048, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.06399 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) EXIM változása a következő volt: -0.39% az elmúlt órában, -23.36% az elmúlt 24 órában, és -25.11% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Exim (EXIM) piaci információk

Piaci érték $ 101.47K$ 101.47K $ 101.47K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 16.84M$ 16.84M $ 16.84M Forgalomban lévő készlet 1.35M 1.35M 1.35M Teljes tokenszám 224,763,629.073 224,763,629.073 224,763,629.073

A(z) Exim jelenlegi piaci plafonja $ 101.47K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) EXIM keringésben lévő tokenszáma 1.35M, és a teljes tokenszám 224763629.073. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 16.84M.