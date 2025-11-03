TőzsdeDEX+
A(z) élő Exim ár ma 0.074915 USD. Kövesd nyomon a(z) EXIM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) EXIM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Exim Ár (EXIM)

1 EXIM-USD élő ár:

$0.074915
$0.074915
-23.30%1D
Exim (EXIM) Élő árdiagram
Exim (EXIM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.06399
$ 0.06399
24h alacsony
$ 0.098137
$ 0.098137
24h magas

$ 0.06399
$ 0.06399

$ 0.098137
$ 0.098137

$ 0.125048
$ 0.125048

$ 0.06399
$ 0.06399

-0.39%

-23.36%

-25.11%

-25.11%

Exim (EXIM) valós idejű ár: $0.074915. Az elmúlt 24 órában, a(z)EXIM legalacsonyabb ára $ 0.06399, legmagasabb ára pedig $ 0.098137 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) EXIM valaha volt legmagasabb ára $ 0.125048, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.06399 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) EXIM változása a következő volt: -0.39% az elmúlt órában, -23.36% az elmúlt 24 órában, és -25.11% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Exim (EXIM) piaci információk

$ 101.47K
$ 101.47K

--
--

$ 16.84M
$ 16.84M

1.35M
1.35M

224,763,629.073
224,763,629.073

A(z) Exim jelenlegi piaci plafonja $ 101.47K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) EXIM keringésben lévő tokenszáma 1.35M, és a teljes tokenszám 224763629.073. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 16.84M.

Exim (EXIM) árelőzmények USD

A(z) EximUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.02283707910381049.
A(z) Exim USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0223619851.
A(z) Exim USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0226413881.
A(z) Exim USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0456955650166684.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.02283707910381049-23.36%
30 nap$ -0.0223619851-29.84%
60 nap$ -0.0226413881-30.22%
90 nap$ -0.0456955650166684-37.88%

Mi a(z) Exim (EXIM)

EXIM Token is the utility token of Coimex, a blockchain-based platform focused on revolutionizing global trade by providing decentralized financial infrastructure for importers and exporters. The project tokenizes real-world commodities such as agricultural products and enables transparent, secure, and efficient transactions. EXIM is used for staking, transaction fee discounts, and governance within the ecosystem. The platform integrates smart contract-based escrow services, on-chain reputation systems, and DeFi tools to support global SMEs in trade finance and risk mitigation.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Exim árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Exim (EXIM) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Exim (EXIM) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Exim rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Exim árelőrejelzését most!

EXIM helyi valutákra

Exim (EXIM) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Exim (EXIM) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) EXIM token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Exim (EXIM)

Mennyit ér ma a(z) Exim (EXIM)?
A(z) élő EXIM ár a(z) USD esetében 0.074915 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) EXIM ára a(z) USD esetében?
A(z) EXIM jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.074915. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Exim piaci plafonja?
A(z) EXIM piaci plafonja $ 101.47K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) EXIM keringésben lévő tokenszáma?
A(z) EXIM keringésben lévő tokenszáma 1.35M USD.
Mi volt a(z) EXIM mindenkori legmagasabb ára?
A(z) EXIM mindenkori legmagasabb ára 0.125048 USD.
Mi volt a(z) EXIM mindenkori legmagasabb ár?
A(z) EXIM mindenkori legalacsonyabb ára 0.06399 USD.
Mekkora a(z) EXIM kereskedési volumene?
A(z) EXIM élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) EXIM ára emelkedni fog idén?
A(z) EXIM a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) EXIM árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Exim (EXIM) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

