ExchangeCoin (EXCC) tokennel kapcsolatos információk TheEXCCcoin was created in 2017 to provide finance in support of an idea to build a decentralised exchange platform. The platform was developed to offer services to semi-professional cryptocurrency traders. The Exchange Coin is one of the rare cryptocurrencies with a value reflected in the features of real products. It is similar to the traditional market and stock exchange setting. This project has been developed based on a solid foundation and innovative plans which is aimed at providing long-term benefits to all holders of theEXCCcoins. Hivatalos webhely: https://excc.co Fehér könyv: https://cryptoxchanger.io/EXCC-WhitePaper.pdf Vásárolj most EXCC tokent!

ExchangeCoin (EXCC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ExchangeCoin (EXCC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M Teljes tokenszám: $ 32.00M $ 32.00M $ 32.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 30.56M $ 30.56M $ 30.56M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Minden idők csúcspontja: $ 0.259997 $ 0.259997 $ 0.259997 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.052121 $ 0.052121 $ 0.052121 További tudnivalók a(z) ExchangeCoin (EXCC) áráról

ExchangeCoin (EXCC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ExchangeCoin (EXCC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EXCC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EXCC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EXCC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EXCC token élő árfolyamát!

EXCC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EXCC kapcsán? EXCC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EXCC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

