Exchange Token Plus (EXTO+) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Exchange Token Plus (EXTO+) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Exchange Token Plus (EXTO+) tokennel kapcsolatos információk EXTO is a revenue-type reward token. We support EXTO PLAN using the "HARVEST WORLD" program developed with the accumulated know-how of experts. EXTO PLAN is a project that generates and distributes profits by participating in FX margin trading through token staking. PLAN participants can verify the performance of "HARVEST WORLD" through staking and receive rewards at the same time. You can also directly check the real-time trading situation through the platform. EXTO aims to expand the sustainable ecosystem and social trading that anyone can easily participate in. Hivatalos webhely: https://extoworld.io Fehér könyv: https://extoworld.io/assets/whitepaper/EXTO_Whitepaper_en.pdf Vásárolj most EXTO+ tokent!

Exchange Token Plus (EXTO+) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Exchange Token Plus (EXTO+) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 149.20M $ 149.20M $ 149.20M Minden idők csúcspontja: $ 1.71 $ 1.71 $ 1.71 Minden idők mélypontja: $ 0.061128 $ 0.061128 $ 0.061128 Jelenlegi ár: $ 0.149195 $ 0.149195 $ 0.149195 További tudnivalók a(z) Exchange Token Plus (EXTO+) áráról

Exchange Token Plus (EXTO+) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Exchange Token Plus (EXTO+) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EXTO+ tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EXTO+ token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EXTO+ tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EXTO+ token élő árfolyamát!

EXTO+ árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EXTO+ kapcsán? EXTO+-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EXTO+ tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

