Excelon (XLON) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Excelon (XLON) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Excelon (XLON) tokennel kapcsolatos információk Excelon (XLON) Coin is the native coin of XLON Chain, a next-generation public blockchain that enables instant global transactions between people and businesses. Excelon (XLON) Coin is becoming an integral part of the EXCELON Ecosystem (https://excelon.io) in terms of technology for its payment and DeFi services. The EXCELON Ecosystem uses the Excelon (XLON) Coin as the Native Utility Currency for all payments and rewards on its platform, thus contributing a ready-made market with a high diversity of products and services such as IBAN Wallets, Mastercard/ Visa debit cards, Crypto Wallet and Exchange, Defi Earn, Stake and Credit functionalities, etc. The Excelon (XLON) Coin can be used with decentralized wallets to execute transactions in real-time with minimal cost and security, receive Earnouts for staking and smart contract execution and rewards for participating in mining services. At the same time XLON can be used within the Excelon Ecosystem as a means of payment for certain services, subscription plans to receive amazing rewards such as Spotify, Netflix, Uber, Airbnb etc when using the Excelon products for payments, etc. Hivatalos webhely: https://excelon.io/ Vásárolj most XLON tokent!

Excelon (XLON) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Excelon (XLON) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 334.98M $ 334.98M $ 334.98M Minden idők csúcspontja: $ 0.260223 $ 0.260223 $ 0.260223 Minden idők mélypontja: $ 0.162233 $ 0.162233 $ 0.162233 Jelenlegi ár: $ 0.230366 $ 0.230366 $ 0.230366 További tudnivalók a(z) Excelon (XLON) áráról

Excelon (XLON) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Excelon (XLON) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XLON tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XLON token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XLON tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XLON token élő árfolyamát!

XLON árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) XLON kapcsán? XLON-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) XLON tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

