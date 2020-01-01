Exatech (EXT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Exatech (EXT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Exatech (EXT) tokennel kapcsolatos információk The POAI Blockchain is a decentralized platform built on the Exa_Tech network that uses blockchain technology to revolutionize the world. Exa_Tech Network is a high-performance blockchain platform designed to handle large transactions per second and has low gas fees. The POAI blockchain is designed to provide a secure, transparent and immutable record of all data, which can be accessed by anyone from anywhere around the world. world. The platform uses smart contracts to automate processes, ensure that all data is properly validated and authenticated, and to encourage participation in the platform through a token-based system. One of the key benefits of the POAI blockchain on the Exa_Tech network is its ability to handle large transactions per second. This is important for platforms like POAI, which deal with large amounts of data that need to be processed quickly and efficiently. With Exa_Tech's high-performance network capabilities, POAI can handle large amounts of data quickly and accurately. Another advantage of the POAI blockchain on the Exa_Tech network is low fuel costs. Gas fees are transaction fees paid by users to the network to carry out transactions. With low fuel costs, POAI is able to provide cost-effective services to users, making it accessible to more professionals. Overall, the combination of POAI blockchain and Exa_Tech network provides a powerful platform for professional developers and researchers to collaborate, share information and develop everything. With low gas costs, high performance capabilities, and the ability to handle large transactions per second, the POAI blockchain is poised to revolutionize technology in blockchain systems and ecosystems. Hivatalos webhely: https://exatech-ext.com/ Fehér könyv: https://exatech.gitbook.io/exa_tech-whitepapperv2/ Vásárolj most EXT tokent!

Exatech (EXT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Exatech (EXT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.50K $ 6.50K $ 6.50K Minden idők csúcspontja: $ 0.06546 $ 0.06546 $ 0.06546 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Exatech (EXT) áráról

Exatech (EXT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Exatech (EXT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EXT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EXT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EXT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EXT token élő árfolyamát!

EXT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EXT kapcsán? EXT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EXT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

