Exactly Wrapped stETH (EXAWSTETH) tokennel kapcsolatos információk What is the project about? Exactly is a decentralized and open-source DeFi protocol that allows users to exchange the value of their crypto assets through deposits easily and borrows with variable and fixed interest rates. What makes your project unique? Unlike other fixed rate protocols that determine fixed rates based on the price of various maturity tokens, Exactly Protocol is the first to determine fixed rates based on the utilization rate of pools with different maturity dates. This means the protocol does not need a custom AMM to trade maturity tokens; it only needs a variable rate pool that consistently provides liquidity to the different fixed rate pools. History of your project: Exactly Protocol was started in July 2021, launched to Ethereum Mainnet in November 2022, and to Optimism in March 2023 by a team of stakeholders with software, economics, finance, and math expertise. Exactly was funded by long-term capital partners with a track record of alignment with Web2 and Web3 ecosystems. Some of our current investors are Kazsek, BairesDAO, NXTP, Newtopia, Kain Warwick (Co-Founder of Synthetix), Esteban Ordano (Co-Founder of Decentraland), Matias Woloski (Co-Founder of Auth0), Daedalus among others. What’s next for your project? Continue growing following Optimism’s Superchain approach and partner with web3 projects and web2 fintech in the long term to bring the benefits of Defi to the end-user. What can your token be used for? exawstETH is an exa-voucher. Users can supply their assets and increase the liquidity of the Variable Rate Pool, which will, in turn, provide liquidity to all the different Fixed Rate Pools as needed. Each deposit will mint an "Exactly Voucher" (exaVoucher) that uses the ERC-4626 standard, which will be provided to the user as a voucher for the deposited amount. These exaVouchers will periodically accrue variable earnings by increasing their value when withdrawing and exchanging back for the underlying assets. Hivatalos webhely: https://exact.ly/ Fehér könyv: https://docs.exact.ly/resources/white-paper Vásárolj most EXAWSTETH tokent!

Exactly Wrapped stETH (EXAWSTETH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Exactly Wrapped stETH (EXAWSTETH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 314.59 $ 314.59 $ 314.59 Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Minden idők csúcspontja: $ 5,983.8 $ 5,983.8 $ 5,983.8 Minden idők mélypontja: $ 1,674.3 $ 1,674.3 $ 1,674.3 Jelenlegi ár: $ 5,179.96 $ 5,179.96 $ 5,179.96 További tudnivalók a(z) Exactly Wrapped stETH (EXAWSTETH) áráról

Exactly Wrapped stETH (EXAWSTETH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Exactly Wrapped stETH (EXAWSTETH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EXAWSTETH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EXAWSTETH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EXAWSTETH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EXAWSTETH token élő árfolyamát!

