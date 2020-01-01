Exactly USD Coin (EXAUSDC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Exactly USD Coin (EXAUSDC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Exactly USD Coin (EXAUSDC) tokennel kapcsolatos információk Exactly Protocol is a decentralized, non-custodial and open-source protocol that provides an autonomous interest rate market to lenders and borrowers while setting interest rates based on credit supply and demand, enabling users to frictionlessly exchange the time value of their crypto assets at both variables and fixed interest rates for the first time in DeFi. Aside from taking loans and making deposits at variable interest rates from a Variable Rate Pool, this protocol enables users to do so at fixed rates through interaction with several Fixed Rate Pools, each representing a specific maturity date. Interest rates are determined based on the credit utilization rate of each Fixed Rate Pool. Hivatalos webhely: https://exact.ly/ Vásárolj most EXAUSDC tokent!

Exactly USD Coin (EXAUSDC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Exactly USD Coin (EXAUSDC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Minden idők csúcspontja: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Minden idők mélypontja: $ 0.99973 $ 0.99973 $ 0.99973 Jelenlegi ár: $ 0.999843 $ 0.999843 $ 0.999843 További tudnivalók a(z) Exactly USD Coin (EXAUSDC) áráról

Exactly USD Coin (EXAUSDC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Exactly USD Coin (EXAUSDC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EXAUSDC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EXAUSDC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EXAUSDC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EXAUSDC token élő árfolyamát!

EXAUSDC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EXAUSDC kapcsán? EXAUSDC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

