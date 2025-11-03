TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő EVIVO Token ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) EVIVO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) EVIVO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő EVIVO Token ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) EVIVO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) EVIVO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: EVIVO

EVIVO árinformációk

Mi a(z) EVIVO

EVIVO hivatalos webhely

EVIVO tokenomikai adatai

EVIVO árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

EVIVO Token Logó

EVIVO Token Ár (EVIVO)

Nem listázott

1 EVIVO-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
EVIVO Token (EVIVO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:31:57 (UTC+8)

EVIVO Token (EVIVO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.77%

-1.77%

EVIVO Token (EVIVO) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)EVIVO legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) EVIVO valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) EVIVO változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -1.77% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

EVIVO Token (EVIVO) piaci információk

$ 26.66K
$ 26.66K$ 26.66K

--
----

$ 35.52K
$ 35.52K$ 35.52K

750.39M
750.39M 750.39M

999,622,386.613831
999,622,386.613831 999,622,386.613831

A(z) EVIVO Token jelenlegi piaci plafonja $ 26.66K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) EVIVO keringésben lévő tokenszáma 750.39M, és a teljes tokenszám 999622386.613831. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 35.52K.

EVIVO Token (EVIVO) árelőzmények USD

A(z) EVIVO TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) EVIVO Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) EVIVO Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) EVIVO Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-14.08%
60 nap$ 0-19.40%
90 nap$ 0--

Mi a(z) EVIVO Token (EVIVO)

EVIVO is not your average token. We're an AI-driven force of nature, determined to dominate the crypto landscape by becoming the most traded token EVER.

EVIVO is not your average token. We're an AI-driven force of nature, determined to dominate the crypto landscape by becoming the most traded token EVER.

EVIVO is not your average token. We're an AI-driven force of nature, determined to dominate the crypto landscape by becoming the most traded token EVER.

EVIVO is not your average token. We're an AI-driven force of nature, determined to dominate the crypto landscape by becoming the most traded token EVER.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

EVIVO Token (EVIVO) Erőforrás

Hivatalos webhely

EVIVO Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) EVIVO Token (EVIVO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) EVIVO Token (EVIVO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) EVIVO Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) EVIVO Token árelőrejelzését most!

EVIVO helyi valutákra

EVIVO Token (EVIVO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) EVIVO Token (EVIVO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) EVIVO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: EVIVO Token (EVIVO)

Mennyit ér ma a(z) EVIVO Token (EVIVO)?
A(z) élő EVIVO ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) EVIVO ára a(z) USD esetében?
A(z) EVIVO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) EVIVO Token piaci plafonja?
A(z) EVIVO piaci plafonja $ 26.66K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) EVIVO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) EVIVO keringésben lévő tokenszáma 750.39M USD.
Mi volt a(z) EVIVO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) EVIVO mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) EVIVO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) EVIVO mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) EVIVO kereskedési volumene?
A(z) EVIVO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) EVIVO ára emelkedni fog idén?
A(z) EVIVO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) EVIVO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:31:57 (UTC+8)

EVIVO Token (EVIVO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,266.31
$107,266.31$107,266.31

-2.58%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,704.40
$3,704.40$3,704.40

-3.86%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.75
$175.75$175.75

-4.36%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0498
$1.0498$1.0498

-16.80%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,704.40
$3,704.40$3,704.40

-3.86%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,266.31
$107,266.31$107,266.31

-2.58%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.75
$175.75$175.75

-4.36%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4094
$2.4094$2.4094

-3.62%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0498
$1.0498$1.0498

-16.80%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07500
$0.07500$0.07500

+650.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0313
$0.0313$0.0313

-89.16%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05402
$0.05402$0.05402

-2.17%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07500
$0.07500$0.07500

+650.00%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000491
$0.0000491$0.0000491

+94.84%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003400
$0.0003400$0.0003400

+70.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006243
$0.00006243$0.00006243

+70.52%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000855
$0.000000000855$0.000000000855

+96.55%