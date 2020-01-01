Evin Token (EVIN) tokenomikai adatai

Evin Token (EVIN) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Evin Token (EVIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Evin Token (EVIN) tokennel kapcsolatos információk

Evin Token is focused on developing innovative AI-based solutions to promote a healthy lifestyle. Our project aims to combine the power of artificial intelligence with blockchain technology to offer users tools that enhance both their physical and mental well-being. Our first product, the Evin Telegram Airdrop Bot, is launching this week, designed to engage our community and reward active participation. We are also in the development phase of an AI-based Healthy Life Assistant Mobile App, scheduled for launch in Q4 2024. This app will provide personalized health advice, reminders for healthy habits, and opportunities to earn tokens through activities like walking, further incentivizing users to maintain a healthy lifestyle. By leveraging AI and community-driven incentives, Evin Token seeks to create a comprehensive ecosystem that supports and rewards a healthier life.

Hivatalos webhely:
https://www.evintoken.com
Fehér könyv:
https://www.evintoken.com/documents/whitepaper.pdf

Evin Token (EVIN) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Evin Token (EVIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 8.51K
$ 8.51K$ 8.51K
Teljes tokenszám:
$ 995.00K
$ 995.00K$ 995.00K
Keringésben lévő tokenszám:
$ 945.00K
$ 945.00K$ 945.00K
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 8.96K
$ 8.96K$ 8.96K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.491699
$ 0.491699$ 0.491699
Minden idők mélypontja:
$ 0.00539557
$ 0.00539557$ 0.00539557
Jelenlegi ár:
$ 0.00900625
$ 0.00900625$ 0.00900625

Evin Token (EVIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Evin Token (EVIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó EVIN tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező EVIN token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) EVIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EVIN token élő árfolyamát!

EVIN árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EVIN kapcsán? EVIN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.