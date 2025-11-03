Evil Larry (LARRY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00322688 24h alacsony $ 0.00358177 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.088823 Legalacsonyabb ár $ 0.00155563 Árváltozás (1H) -0.78% Árváltozás (1D) -9.42% Árváltozás (7D) -46.64%

Evil Larry (LARRY) valós idejű ár: $0.0032267. Az elmúlt 24 órában, a(z)LARRY legalacsonyabb ára $ 0.00322688, legmagasabb ára pedig $ 0.00358177 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LARRY valaha volt legmagasabb ára $ 0.088823, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00155563 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LARRY változása a következő volt: -0.78% az elmúlt órában, -9.42% az elmúlt 24 órában, és -46.64% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Evil Larry (LARRY) piaci információk

Piaci érték $ 3.22M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.22M Forgalomban lévő készlet 998.47M Teljes tokenszám 998,468,947.2090161

A(z) Evil Larry jelenlegi piaci plafonja $ 3.22M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LARRY keringésben lévő tokenszáma 998.47M, és a teljes tokenszám 998468947.2090161. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.22M.