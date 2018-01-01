EvidenZ (BCDT) tokenomikai adatai

EvidenZ (BCDT) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) EvidenZ (BCDT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
EvidenZ (BCDT) tokennel kapcsolatos információk

Blockchain Certified Data Token (BCDT) is the token linked to the EvidenZ framework, used by the company BCdiploma to allow hundreds of institutions to issue diplomas in a digital, decentralized and secure way. The BCDT is required to issue each certificate on any blockchain. It is a utility token: for each certification, part of the BCDT used is burned by the smart contract of the EvidenZ ecosystem, reducing its total quantity. 40M BCDTs were issued during an ICO in January 2018: no more BCDTs will be issued after this date.

Hivatalos webhely:
https://www.evidenz.io/
Fehér könyv:
https://www.evidenz.io/img/pdf/BCD-WhitePaper_last.pdf

EvidenZ (BCDT) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) EvidenZ (BCDT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 825.36K
$ 825.36K
Teljes tokenszám:
$ 35.97M
$ 35.97M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 34.44M
$ 34.44M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 862.04K
$ 862.04K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.454986
$ 0.454986
Minden idők mélypontja:
$ 0.00256645
$ 0.00256645
Jelenlegi ár:
$ 0.02396368
$ 0.02396368

EvidenZ (BCDT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) EvidenZ (BCDT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó BCDT tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező BCDT token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) BCDT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BCDT token élő árfolyamát!

BCDT árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BCDT kapcsán? BCDT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.