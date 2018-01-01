EvidenZ (BCDT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) EvidenZ (BCDT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

EvidenZ (BCDT) tokennel kapcsolatos információk Blockchain Certified Data Token (BCDT) is the token linked to the EvidenZ framework, used by the company BCdiploma to allow hundreds of institutions to issue diplomas in a digital, decentralized and secure way. The BCDT is required to issue each certificate on any blockchain. It is a utility token: for each certification, part of the BCDT used is burned by the smart contract of the EvidenZ ecosystem, reducing its total quantity. 40M BCDTs were issued during an ICO in January 2018: no more BCDTs will be issued after this date. Hivatalos webhely: https://www.evidenz.io/ Fehér könyv: https://www.evidenz.io/img/pdf/BCD-WhitePaper_last.pdf Vásárolj most BCDT tokent!

EvidenZ (BCDT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) EvidenZ (BCDT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 825.36K $ 825.36K $ 825.36K Teljes tokenszám: $ 35.97M $ 35.97M $ 35.97M Keringésben lévő tokenszám: $ 34.44M $ 34.44M $ 34.44M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 862.04K $ 862.04K $ 862.04K Minden idők csúcspontja: $ 0.454986 $ 0.454986 $ 0.454986 Minden idők mélypontja: $ 0.00256645 $ 0.00256645 $ 0.00256645 Jelenlegi ár: $ 0.02396368 $ 0.02396368 $ 0.02396368 További tudnivalók a(z) EvidenZ (BCDT) áráról

EvidenZ (BCDT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) EvidenZ (BCDT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BCDT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BCDT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BCDT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BCDT token élő árfolyamát!

BCDT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BCDT kapcsán? BCDT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BCDT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!