Everyworld (EVERY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Everyworld (EVERY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Everyworld (EVERY) tokennel kapcsolatos információk Everyworld is a global web3 jackpot that rewards people for their time and attention through a rewarded ads protocol. Users can enter the jackpot when they engage with digital content, and payouts from the jackpot are split evenly between the winner and environmental conservation organizations through Everyworld’s dual-incentive mechanism. This is a new way to capitalize social change that combines the thrill of winning payouts with the power of pooling donations, leveraging the community-driven power of blockchain technology. Hivatalos webhely: https://www.everyworld.com/ Fehér könyv: https://docs.everyworld.com/ Vásárolj most EVERY tokent!

Everyworld (EVERY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Everyworld (EVERY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 750.36K $ 750.36K $ 750.36K Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 2.55B $ 2.55B $ 2.55B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.94M $ 2.94M $ 2.94M Minden idők csúcspontja: $ 0.076885 $ 0.076885 $ 0.076885 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00029437 $ 0.00029437 $ 0.00029437 További tudnivalók a(z) Everyworld (EVERY) áráról

Everyworld (EVERY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Everyworld (EVERY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EVERY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EVERY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EVERY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EVERY token élő árfolyamát!

EVERY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EVERY kapcsán? EVERY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EVERY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

