EverValue Coin (EVA) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) EverValue Coin (EVA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
EverValue Coin (EVA) tokennel kapcsolatos információk

EverValue Coin (EVA) is an innovative, deflationary cryptocurrency running on the Arbitrum One network. It has a unique and final issuance of 21 million tokens, designed to continuously appreciate against Bitcoin (BTC). The project uses a smart contract-backed burn vault to ensure that the price of EVA in BTC can only rise. EVA is backed by WBTC and profits generated from high-efficiency Bitcoin mining, making it a secure and profitable alternative for long-term BTC holders.

Hivatalos webhely:
https://evervaluecoin.com/
Fehér könyv:
https://evervaluecoin.com/white-paper/

EverValue Coin (EVA) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) EverValue Coin (EVA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 363.30M
$ 363.30M$ 363.30M
Teljes tokenszám:
$ 18.76M
$ 18.76M$ 18.76M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 15.48M
$ 15.48M$ 15.48M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 440.45M
$ 440.45M$ 440.45M
Minden idők csúcspontja:
$ 23.59
$ 23.59$ 23.59
Minden idők mélypontja:
$ 0.17006
$ 0.17006$ 0.17006
Jelenlegi ár:
$ 23.54
$ 23.54$ 23.54

EverValue Coin (EVA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) EverValue Coin (EVA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó EVA tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező EVA token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) EVA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EVA token élő árfolyamát!

EVA árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EVA kapcsán? EVA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.