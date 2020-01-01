EverValue Coin (EVA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) EverValue Coin (EVA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

EverValue Coin (EVA) tokennel kapcsolatos információk EverValue Coin (EVA) is an innovative, deflationary cryptocurrency running on the Arbitrum One network. It has a unique and final issuance of 21 million tokens, designed to continuously appreciate against Bitcoin (BTC). The project uses a smart contract-backed burn vault to ensure that the price of EVA in BTC can only rise. EVA is backed by WBTC and profits generated from high-efficiency Bitcoin mining, making it a secure and profitable alternative for long-term BTC holders. Hivatalos webhely: https://evervaluecoin.com/ Fehér könyv: https://evervaluecoin.com/white-paper/ Vásárolj most EVA tokent!

EverValue Coin (EVA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) EverValue Coin (EVA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 363.30M $ 363.30M $ 363.30M Teljes tokenszám: $ 18.76M $ 18.76M $ 18.76M Keringésben lévő tokenszám: $ 15.48M $ 15.48M $ 15.48M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 440.45M $ 440.45M $ 440.45M Minden idők csúcspontja: $ 23.59 $ 23.59 $ 23.59 Minden idők mélypontja: $ 0.17006 $ 0.17006 $ 0.17006 Jelenlegi ár: $ 23.54 $ 23.54 $ 23.54 További tudnivalók a(z) EverValue Coin (EVA) áráról

EverValue Coin (EVA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) EverValue Coin (EVA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EVA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EVA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EVA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EVA token élő árfolyamát!

