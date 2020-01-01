Everlodge (ELDG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Everlodge (ELDG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Everlodge (ELDG) tokennel kapcsolatos információk Everlodge have created a groundbreaking business model which aims to reimagine the holiday home landscape. Everlodge’s platform is the ideal marketplace for investors to buy fractions of; a multi-million dollar hotel in New York, an AirBNB in London and a villa in the Maldives. Requiring less than $250 to get started and purchased solely with cryptocurrency, Everlodge’s marketplace operates within 3 parameters; complete decentralization, instantaneous purchases and full anonymity. Users of the Everlodge platform all get the advantages of a real estate investor such as; Appreciation in the value of assets Passive income in the form of monthly payments Ability to decide which properties and developments they would like to invest in Our vision is to make the real estate market accessible to investors worldwide regardless of their origin, country, or credit score with a global decentralized Real Estate NFT marketplace backed by real world properties. Enjoy Real Estate NFT investments without banks, hidden fees, or geographic limits. Hivatalos webhely: https://everlodge.io/ Fehér könyv: https://everlodge.gitbook.io/everlodge-whitepaper/ Vásárolj most ELDG tokent!

Everlodge (ELDG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Everlodge (ELDG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 573.99K $ 573.99K $ 573.99K Minden idők csúcspontja: $ 0.02984042 $ 0.02984042 $ 0.02984042 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00071749 $ 0.00071749 $ 0.00071749 További tudnivalók a(z) Everlodge (ELDG) áráról

Everlodge (ELDG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Everlodge (ELDG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ELDG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ELDG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ELDG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ELDG token élő árfolyamát!

