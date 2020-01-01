Evercraft Ecotechnologies (ECET) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Evercraft Ecotechnologies (ECET) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Evercraft Ecotechnologies (ECET) tokennel kapcsolatos információk Evercraft Ecotechnologies introduces the $ECET Token, a cornerstone of their environmentally conscious ecosystem. This token not only offers investors a chance to support sustainable projects but also opens avenues for potential gains through price fluctuations and staking rewards. As the primary currency within Evercraft's ecosystem, $ECET facilitates transactions, incentivizes participation, and unlocks exclusive privileges. Initially launched as an ERC20 token for liquidity and accessibility, it's poised for expansion onto various exchanges. Evercraft's integration with the Constellation DAG Metagraph ensures transparent tracking of CO2 emissions and issues environmental certificates as NFTs, showcasing their dedication to sustainability. Future plans include transitioning $ECET to Constellation's L0 standard, promising enhanced utility and adaptability. Leveraging Constellation's innovative Layer-0 protocol, $ECET thrives on infinite scalability and security, empowering stakeholders with advanced smart contracts and state channels. With a meticulous token allocation and a focus on equitable benefits, $ECET holders play a vital role in financing Evercraft's groundbreaking projects, including the revolutionary ACA facility for Carbon Nanotubes and Graphene production. Hivatalos webhely: https://ecet.io Fehér könyv: https://ecet.io/storage/ECET_WHITEPAPER-min.pdf Vásárolj most ECET tokent!

Evercraft Ecotechnologies (ECET) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Evercraft Ecotechnologies (ECET) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.56M $ 3.56M $ 3.56M Teljes tokenszám: $ 789.20M $ 789.20M $ 789.20M Keringésben lévő tokenszám: $ 689.20M $ 689.20M $ 689.20M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.08M $ 4.08M $ 4.08M Minden idők csúcspontja: $ 0.289167 $ 0.289167 $ 0.289167 Minden idők mélypontja: $ 0.0051315 $ 0.0051315 $ 0.0051315 Jelenlegi ár: $ 0.00517018 $ 0.00517018 $ 0.00517018 További tudnivalók a(z) Evercraft Ecotechnologies (ECET) áráról

Evercraft Ecotechnologies (ECET) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Evercraft Ecotechnologies (ECET) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ECET tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ECET token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ECET tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ECET token élő árfolyamát!

ECET árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ECET kapcsán? ECET-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ECET tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

