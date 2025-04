Mi a(z) EVA Intelligence (EVAI)

Eva Intelligence is working on the development of an L1 chain, with distributed neural nodes, which allows the execution of models in a distributed way. The nodes execute decentralized applications called EVO´s. The sum of all the EVO´s integrates a higher intelligence called EVA. Developed by EVA Labs Foundation, the EVA blockchain is specialized in the execution of AI models, preventing centralization and single control.

EVA Intelligence (EVAI) Erőforrás Fehér könyv Hivatalos webhely