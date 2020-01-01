EurocoinToken (ECTE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) EurocoinToken (ECTE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

EurocoinToken (ECTE) tokennel kapcsolatos információk The EurocoinToken (ECTE) was created for micropayments and international transactions. We would like to have our main customer pool in B2C market. Our main target are brick and mortar businesses with their customers. They are interested in using cryptocurrencies as a means of payment for goods/services, so they will benefit from our reliable, fast, secure and transparent payment gateway. Other enterprise which will benefit from the advantages of Eurocoinpay offers are B2B businesses, online or offline and web-based B2C companies. Our end-users are sellers merchants paying for products/services of the company, as both will use the payment app and its wallets. Hivatalos webhely: https://eurocoinpay.io/ Fehér könyv: https://eurocoinpay.io/storage/downloadable/white-paper-ect-en.pdf Vásárolj most ECTE tokent!

EurocoinToken (ECTE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) EurocoinToken (ECTE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 480.92K $ 480.92K $ 480.92K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 5.44M $ 5.44M $ 5.44M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 8.84M $ 8.84M $ 8.84M Minden idők csúcspontja: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.088428 $ 0.088428 $ 0.088428 További tudnivalók a(z) EurocoinToken (ECTE) áráról

EurocoinToken (ECTE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) EurocoinToken (ECTE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ECTE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ECTE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ECTE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ECTE token élő árfolyamát!

