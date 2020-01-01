Euphoria (EUPH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Euphoria (EUPH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Euphoria (EUPH) tokennel kapcsolatos információk Euphoria - AI-Powered Meme Token Launcher on Telegram Euphoria isn’t just another token—it’s a community for meme lovers, hype seekers, and people who love risk. With AI and our easy Telegram token launcher, creating your own token has never been simpler! Why Euphoria? Our platform helps you launch tokens and bundles easily on Uniswap V2, Uniswap V3, and Solana with AI support at every step. We make token creation simple, fast, and community-focused. Key Features 🔸 AI-Driven Token Launches: Easily deploy tokens on Uniswap V2/V3 and Solana with AI handling the tricky stuff. 🔸 Uniswap V2 Bundles: Get everything you need for a smooth launch—LP lock, tax contracts, and AI support. 🔸 Solana Launches: PumpFun bundles with custom tickers and social media integration powered by AI. 🔸 Uniswap V3: Launch without upfront liquidity—dynamic LP generated by real user activity. 🔸 AI Chatbot: Launch right from Telegram, with AI-generated memes and tips to engage your community. 🔸 LP Rewards: Earn LP rewards and let $EUPH fuel buybacks and liquidity. 🔸 Self-Learning AI: Our AI gets smarter with every launch, optimizing for what memes really work. Hivatalos webhely: https://joineuphoria.io/ Vásárolj most EUPH tokent!

Euphoria (EUPH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Euphoria (EUPH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.82K Teljes tokenszám: $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.82K Minden idők csúcspontja: $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0

Euphoria (EUPH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Euphoria (EUPH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EUPH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EUPH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EUPH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EUPH token élő árfolyamát!

