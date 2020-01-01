Euphoria (EUPH) tokenomikai adatai
Euphoria (EUPH) tokennel kapcsolatos információk
Euphoria - AI-Powered Meme Token Launcher on Telegram
Euphoria isn’t just another token—it’s a community for meme lovers, hype seekers, and people who love risk. With AI and our easy Telegram token launcher, creating your own token has never been simpler!
Why Euphoria?
Our platform helps you launch tokens and bundles easily on Uniswap V2, Uniswap V3, and Solana with AI support at every step. We make token creation simple, fast, and community-focused.
Key Features
🔸 AI-Driven Token Launches: Easily deploy tokens on Uniswap V2/V3 and Solana with AI handling the tricky stuff. 🔸 Uniswap V2 Bundles: Get everything you need for a smooth launch—LP lock, tax contracts, and AI support. 🔸 Solana Launches: PumpFun bundles with custom tickers and social media integration powered by AI. 🔸 Uniswap V3: Launch without upfront liquidity—dynamic LP generated by real user activity. 🔸 AI Chatbot: Launch right from Telegram, with AI-generated memes and tips to engage your community. 🔸 LP Rewards: Earn LP rewards and let $EUPH fuel buybacks and liquidity. 🔸 Self-Learning AI: Our AI gets smarter with every launch, optimizing for what memes really work.
Euphoria (EUPH) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Euphoria (EUPH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Euphoria (EUPH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Euphoria (EUPH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó EUPH tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező EUPH token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) EUPH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EUPH token élő árfolyamát!
EUPH árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EUPH kapcsán? EUPH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
