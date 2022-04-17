Etica (ETI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Etica (ETI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Etica (ETI) tokennel kapcsolatos információk What is the project about? Etica is a Desci (Decentralised Science) project. It is a blockchain for Open Source medical research without intellectual property. What makes your project unique? Etica is the first blockchain for Open Source medical research. History of your project. The whitepaper was published and sent to original Satoshi Nakomoto mailing list in October 2019 (https://www.metzdowd.com/pipermail/cryptography/2019-September/035372.html). Etica blockchain started on april 17th 2022. What’s next for your project? The next step for Etica is to get research started What can your token be used for? ETI can be used to vote on Etica Protocol proposal. It allows ETI holders to orient and guide research done on Etica Protocol Hivatalos webhely: https://www.eticaprotocol.org/ Fehér könyv: https://www.eticaprotocol.org/viewwhitepaper Vásárolj most ETI tokent!

Etica (ETI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Etica (ETI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 303.67K $ 303.67K $ 303.67K Teljes tokenszám: $ 5.88M $ 5.88M $ 5.88M Keringésben lévő tokenszám: $ 5.88M $ 5.88M $ 5.88M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 303.67K $ 303.67K $ 303.67K Minden idők csúcspontja: $ 2.8 $ 2.8 $ 2.8 Minden idők mélypontja: $ 0.00899131 $ 0.00899131 $ 0.00899131 Jelenlegi ár: $ 0.051614 $ 0.051614 $ 0.051614 További tudnivalók a(z) Etica (ETI) áráról

Etica (ETI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Etica (ETI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ETI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ETI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ETI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ETI token élő árfolyamát!

ETI árelőrejelzése

